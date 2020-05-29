В Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом

Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 78 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Накануне в столице от COVID-19 скончались 76 человек. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 2408.

В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.