Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:18
https://ria.ru/20200529/1572205070.html
В Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_0:345:3025:2047_1036x0_80_0_0_bda38453dd5730334f848a1173ac5a5d.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом

23:34 29.05.2020 (обновлено: 05:18 30.05.2020)
5492
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 78 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице от COVID-19 скончались 76 человек. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 2408.
В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 20:15Распространение нового коронавируса
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
77162621
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВ мире
Популярные комментарии
Ну вот. Число растёт. Видимо в июне стабильно выйдем на 90 умерших минимум в сутки в Москве в среднем от короны.
29 мая, 23:37
АДАнтон Дарлок
320307
Рекомендуем
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Ситуация в Миннеаполисе
В Миннеаполисе объявили комендантский час
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Виды Гонконга
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала разрыв отношений США и ВОЗ
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния