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Правозащитники сообщили о девяти задержанных на пикете в Гродно
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РИА Новости

Правозащитники сообщили о девяти задержанных на пикете в Гродно

23:34 29.05.2020 (обновлено: 00:17 30.05.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что в пятницу на пикете по сбору подписей, который прошел в Гродно, помимо блогера Сергея Тихановского были задержаны еще девять человек.
Ранее Тихановский заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в Белоруссии, которые назначены на 9 августа, однако не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом, поскольку на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. Между тем инициативную группу зарегистрировала супруга Тихановского Светлана, и сейчас она выдвигается в президенты. Сам блогер значится руководителем ее инициативной группы.

"Во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский. Также, вероятно, задержаны люди из команды проекта "Страна для жизни" (видеоблог – ред.)", - говорится в сообщении на сайте "Весны". Уточняется также, что речь идет еще о девяти гражданах.

РИА Новости не располагает оперативным комментарием МВД Белоруссии относительно задержаний Тихановского и его сторонников.
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Между тем ситуацию на пикете в Гродно прокомментировали в эфире государственного телеканала "Беларусь 1". В частности, как отметил ведущий, еще с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону агитационный митинг проводить на этом этапе избирательной кампании в республике запрещено.
"При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать "собиратель" не хотел, в итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади, один из сотрудников милиции подвергся нападению", - было отмечено в эфире.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, Лукашенко высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", который "тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах". При этом Лукашенко отмечал, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует". По словам главы государства, он осведомлен также, откуда приехал Тихановский и "какое у него гражданство".
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