Правозащитники сообщили о девяти задержанных на пикете в Гродно

"Во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский. Также, вероятно, задержаны люди из команды проекта "Страна для жизни" (видеоблог – ред.)", - говорится в сообщении на сайте "Весны". Уточняется также, что речь идет еще о девяти гражданах.