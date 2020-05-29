Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.
В эту дату в некоторых российских городах пройдут парады в честь дня Победы. Этот день станет нерабочим с сохранением заработной платы.
В Москве в 10 утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты. По указу главы государства Минобороны совместно с руководителями регионов определят места их проведения в разных городах.
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако власти отменили традиционный военный парад 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников.
Новая дата
Выбор новой даты 24 июня не случаен. В это день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, свободного прохода на Красную площадь во время мероприятия не будет.
"Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", — сказал он.
Также градоначальник отметил, что столица уже полностью готова к предварительным репетициям.
Бессмертный полк
В последние годы 9 мая по всей стране также проводили акцию "Бессмертный полк. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись.
В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате.
Тем не менее, президент предложил все же провести марш 26 июля, после парада ВМФ. Путин подчеркнул, что шествие состоится только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.