Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.

В эту дату в некоторых российских городах пройдут парады в честь дня Победы. Этот день станет нерабочим с сохранением заработной платы.

Москве в 10 утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты. По указу главы государства Минобороны совместно с руководителями регионов определят места их проведения в разных городах.

В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако власти отменили традиционный военный парад 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников.

Новая дата

Выбор новой даты 24 июня не случаен. В это день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин , свободного прохода на Красную площадь во время мероприятия не будет.

"Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", — сказал он.

Также градоначальник отметил, что столица уже полностью готова к предварительным репетициям.

Бессмертный полк

В последние годы 9 мая по всей стране также проводили акцию "Бессмертный полк. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись.

В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате.