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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T23:30
https://ria.ru/20200529/1572204975.html
Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571604973_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_54ce80348b976e29fbaf72cfd1959e2e.jpg
РИА Новости

Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

23:30 29.05.2020
26761
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.
В эту дату в некоторых российских городах пройдут парады в честь дня Победы. Этот день станет нерабочим с сохранением заработной платы.
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В Москве в 10 утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты. По указу главы государства Минобороны совместно с руководителями регионов определят места их проведения в разных городах.
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако власти отменили традиционный военный парад 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников.

Новая дата

Выбор новой даты 24 июня не случаен. В это день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, свободного прохода на Красную площадь во время мероприятия не будет.
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"Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", — сказал он.
Также градоначальник отметил, что столица уже полностью готова к предварительным репетициям.

Бессмертный полк

В последние годы 9 мая по всей стране также проводили акцию "Бессмертный полк. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись.
В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Тем не менее, президент предложил все же провести марш 26 июля, после парада ВМФ. Путин подчеркнул, что шествие состоится только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
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311000588
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Распространение нового коронавирусаРоссияМоскваОбщество
Популярные комментарии
Парад в честь дня Победы уже прошёл в Белоруссии.
30 мая, 05:13
ansamolov
41000211
Ранее в начале года был один производственный календарь, я по нему выбрал даты для отпуска по тем условиям. Но обнуляемый взял и изменил ранние договоренности. Теперь все на работе смеются - они будут отдыхать 24 июня и получать деньги, а у меня минус день от отпуска. Одни беды от идей этих правителей..Жуткая несправедливость..
30 мая, 00:40
АПАлексей Патриотов
11411222
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