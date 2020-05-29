Роспотребнадзор предупредил о мошенниках в защитных комбинезонах в Москве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и грозят жителям квартир штрафами за нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В последнее время в управление Роспотребнадзора по Москве поступает большое количество телефонных звонков от жителей города с жалобами на действия неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел. Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорт и постановление или предписание управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, если таковые имеются, а также производят фотофиксацию гражданина с документом в руках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свои действия мошенники объясняют осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции. Общение с гражданами происходит в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафа.
"Управление Роспотребнадзора по Москве информирует о новых видах мошеннических действий... Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции", - добавляется в сообщении.
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