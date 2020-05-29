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2020-05-29T23:24
https://ria.ru/20200529/1572204872.html
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках в защитных комбинезонах в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190661_0:32:3306:1892_1036x0_80_0_0_8cc94b53967527997e45943e1132f0f6.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о мошенниках в защитных комбинезонах в Москве

23:24 29.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и грозят жителям квартир штрафами за нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В последнее время в управление Роспотребнадзора по Москве поступает большое количество телефонных звонков от жителей города с жалобами на действия неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел. Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорт и постановление или предписание управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, если таковые имеются, а также производят фотофиксацию гражданина с документом в руках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свои действия мошенники объясняют осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции. Общение с гражданами происходит в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафа.
"Управление Роспотребнадзора по Москве информирует о новых видах мошеннических действий... Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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