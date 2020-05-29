Трамп ограничил въезд китайских ученых в США

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из КНР, поскольку они могут угрожать безопасности США, говорится в тексте прокламации, выпущенной Трампом.

Документ обвиняет КНР в "широкой и хорошо финансируемой" кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая

"Прекращается и ограничивается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США и получающих или получавших финансирование, работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое реализует или поддерживает "стратегию слияния военно-гражданских технологий", за исключением студентов", - говорится в тексте прокламации.

"КНР занимается широкой и хорошо финансируемой деятельностью по приобретению секретных технологий США и интеллектуальной собственности, в частности для модернизации и усиления потенциала своих вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая... это является угрозой долгосрочной экономической жизнеспособности нашей страны и безопасности американского народа", - заявил Трамп.

Он обвинил США в использовании "нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности", в том числе студентов и исследователей.