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Трамп ограничил въезд китайских ученых в США
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РИА Новости

Трамп ограничил въезд китайских ученых в США

23:21 29.05.2020 (обновлено: 23:44 29.05.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из КНР, поскольку они могут угрожать безопасности США, говорится в тексте прокламации, выпущенной Трампом.
Документ обвиняет КНР в "широкой и хорошо финансируемой" кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая.
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"Прекращается и ограничивается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США и получающих или получавших финансирование, работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое реализует или поддерживает "стратегию слияния военно-гражданских технологий", за исключением студентов", - говорится в тексте прокламации.
"КНР занимается широкой и хорошо финансируемой деятельностью по приобретению секретных технологий США и интеллектуальной собственности, в частности для модернизации и усиления потенциала своих вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая... это является угрозой долгосрочной экономической жизнеспособности нашей страны и безопасности американского народа", - заявил Трамп.
Он обвинил США в использовании "нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности", в том числе студентов и исследователей.
США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии. Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.
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