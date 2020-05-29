Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T00:17
https://ria.ru/20200529/1572204705.html
За сутки 87 российских военных излечились от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

За сутки 87 российских военных излечились от COVID-19

23:12 29.05.2020 (обновлено: 00:17 30.05.2020)
202
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавируса 87 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3415, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 87 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3415 человек", - говорится в бюллетене.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 20:15Распространение нового коронавируса
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 261 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 29 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1519 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 503 военных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
600000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФОбщество
Рекомендуем
Врачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
В Северной Осетии продлили режим самоизоляции
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Тверской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Марш националистов на Украине
Искажение истории зарубежными странами признали экстремистской угрозой
Акция протеста в Миннеаполисе
В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Трамп пообещал принять меры против торгующих на бирже китайских компаний
Президент США Дональд Трамп
Трамп ограничил въезд китайских ученых в США
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
Задержание
В Белоруссии задержали блогера, который хотел выдвигаться в президенты
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
В Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом
Сотрудник ФСИН
В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Калужской области продлили режим повышенной готовности
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках в защитных комбинезонах в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния