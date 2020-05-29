За сутки 87 российских военных излечились от COVID-19

Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки после лечения в За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавируса 87 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3415, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 87 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3415 человек", - говорится в бюллетене.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 261 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 29 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1519 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 503 военных.