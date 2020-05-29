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2020-05-30T10:10
https://ria.ru/20200529/1572204573.html
МВД возбудило дело против мужчин, гревших еду на Вечном огне в Одинцово
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РИА Новости

МВД возбудило дело против мужчин, гревших еду на Вечном огне в Одинцово

23:01 29.05.2020 (обновлено: 10:10 30.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые разогревали еду в ведре у Вечного огня в Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание граждан, причастных к совершению преступления.
Вечный огонь
7 мая, 10:22
В Петербурге Вечный огонь залили газировкой
16852175
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Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваОдинцовоПроисшествия
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