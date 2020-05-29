МВД возбудило дело против мужчин, гревших еду на Вечном огне в Одинцово

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые разогревали еду в ведре у Вечного огня в Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание граждан, причастных к совершению преступления.
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