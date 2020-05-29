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2020-05-29T22:58
https://ria.ru/20200529/1572204477.html
В Белоруссии задержали блогера, который хотел выдвигаться в президенты
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РИА Новости

В Белоруссии задержали блогера, который хотел выдвигаться в президенты

22:58 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Блогер Сергей Тихановский, который планировал выдвигаться кандидатом в президенты на выборах в Белоруссии, задержан в Гродно, сообщил в пятницу Sputnik Беларусь.
Ранее Тихановский не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты, поскольку на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. Между тем инициативную группу зарегистрировала супруга Тихановского – Светлана, и сейчас она выдвигается в президенты. Сам блогер значится руководителем ее инициативной группы.
Выборы президента Белоруссии
26 мая, 16:18
Один из претендентов на пост президента Белоруссии снял свою кандидатуру
"В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает оперативным комментарием МВД относительно задержания Тихановского.
Портал разметил видео задержания, на котором видно, как Тихановский идет по площади в Гродно среди своих сторонников, его за рукав попыталась схватить женщина, которая прокричала: "Подождите, не убегайте". Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал женщину провокатором.
После этого на площади появились два правоохранителя, один из них представился участковым инспектором. Женщина, которая пыталась остановить Тихановского, сказала им, что задала блогеру вопрос, но он отказался на него отвечать и от нее "убегает". Милиционеры подошли к Тихановскому, один из них взял его за рукав куртки, а собравшиеся на пикет люди стали оттеснять блогера от правоохранителей. После этого один из милиционеров оказался на асфальте. Тихановский сказал, что не понимает, что происходит, и назвал это провокацией. Затем к блогеру подошли два сотрудника ОМОНа, которые его задержали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 мая, 14:38
Лукашенко заявил, что новое правительство надо подготовить до выборов
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, Лукашенко высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", который "тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах". При этом Лукашенко отмечал, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует". По словам главы государства, он осведомлен также, откуда приехал Тихановский и "какое у него гражданство".
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты собирают 14 инициативных групп, в том числе в политической кампании участвует Лукашенко. Подписей нужно собрать минимум 100 тысяч. Выдвижение пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация кандидатов - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 мая, 14:34
Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрали около 200 тысяч подписей
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