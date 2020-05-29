В Тверской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Тверской области продлили введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения, сообщает в пятницу пресс-служба облправительства.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте.

"В Тверской области продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства региона 29 мая", - говорится в сообщении.

В частности, продлено временное ограничение на размещение в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, детских лагерях отдыха. Исключение действует лишь для находящихся в служебных командировках. Власти отмечают, что эта мера действовала до 1 июня 2020 года, теперь ее продлили до принятия соответствующего документа. В детских садах с соблюдением всех норм санитарного режима продлевается работа дежурных групп.

"Продлено ограничение на посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и дополнительное образование, а также учреждений, осуществляющих спортивную подготовку", - сообщает облправительство.

При этом с 1 июня школы могут проводить консультации для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

"Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО", - сообщают областные власти.

В Тверской области подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 1024 человека, умерли 22.