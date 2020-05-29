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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T22:57
https://ria.ru/20200529/1572204439.html
В Тверской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Тверской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

22:57 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Власти Тверской области продлили введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения, сообщает в пятницу пресс-служба облправительства.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте.
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"В Тверской области продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства региона 29 мая", - говорится в сообщении.
В частности, продлено временное ограничение на размещение в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, детских лагерях отдыха. Исключение действует лишь для находящихся в служебных командировках. Власти отмечают, что эта мера действовала до 1 июня 2020 года, теперь ее продлили до принятия соответствующего документа. В детских садах с соблюдением всех норм санитарного режима продлевается работа дежурных групп.
"Продлено ограничение на посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и дополнительное образование, а также учреждений, осуществляющих спортивную подготовку", - сообщает облправительство.
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При этом с 1 июня школы могут проводить консультации для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
"Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО", - сообщают областные власти.
В Тверской области подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 1024 человека, умерли 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская областьОбщество
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