Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая

США обвиняют Китай в том, что он присылает своих агентов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и результаты исследований. Администрация США объявляла, что лишь за прошлый год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.