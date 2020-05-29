Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США запретят въезд ряду граждан КНР, претендующих на исследования в университетах, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я выпущу прокламацию, которая защитит жизненно важные исследования в университетах нашей страны и запрещает въезд определенных иностранных граждан из Китая, которые, по моему мнению, представляют потенциальную угрозу безопасности", - заявил Трамп журналистам.
США обвиняют Китай в том, что он присылает своих агентов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и результаты исследований. Администрация США объявляла, что лишь за прошлый год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.