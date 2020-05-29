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2020-05-29T22:53
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Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая
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РИА Новости

Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая

22:53 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США запретят въезд ряду граждан КНР, претендующих на исследования в университетах, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я выпущу прокламацию, которая защитит жизненно важные исследования в университетах нашей страны и запрещает въезд определенных иностранных граждан из Китая, которые, по моему мнению, представляют потенциальную угрозу безопасности", - заявил Трамп журналистам.
Люди с флагом США в Гонконге
15 мая, 08:00
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
США обвиняют Китай в том, что он присылает своих агентов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и результаты исследований. Администрация США объявляла, что лишь за прошлый год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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