США отменят политику льгот в отношении Гонконга

"Китай заменил формулу "одна страна - две системы" на "одна страна - одна система", поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и Гонконгом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.