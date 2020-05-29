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США отменят политику льгот в отношении Гонконга
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РИА Новости

США отменят политику льгот в отношении Гонконга

22:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Китай заменил формулу "одна страна - две системы" на "одна страна - одна система", поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и Гонконгом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.
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По его словам, Пекин "нарушил взятые на себя обязательства", "в одностороннем порядке взяв контроль над ситуацией в сфере безопасности Гонконга".
"Это трагедия для жителей Китая, Гонконга и всего мира", - отметил президент США.
Он также сообщил, что госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга "с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны сил внутренней безопасности" Китая".
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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