В Калужской области продлили режим повышенной готовности

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Калужской области 1 июня определятся с датой смягчения в регионе ограничительных мер по коронавирусу, а пока продлили режим повышенной готовности до 15 июня, сообщило правительство региона.
В пятницу врио губернатора Владислав Шапша подписал постановление Калужской области, которое продлило до 15 июня режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе.
"Кто-то мог воспринять это постановление как отказ от готовности перейти на первый этап снятия ограничений. Это не так! Мы по-прежнему ведем работу по подготовке к снятию ограничений. По текущим показателям мы подходим к этому. Если в понедельник они будут так же стабильны, мы примем соответствующее решение вместе с Роспотребнадзором", - цитирует пресс-служба врио главы региона.
Он отметил, что на первом этапе с соблюдением социальной дистанции станут возможными занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами и сферы услуг ограниченной площади (до 400 квадратных метров).
В Калужской области с начала пандемии зарегистрировано 3834 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 1364 человека выздоровели, умер 31 пациент, при этом двое скончались в минувшие сутки.
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