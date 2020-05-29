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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T22:42
https://ria.ru/20200529/1572204174.html
В Калужской области продлили режим повышенной готовности
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Калужской области продлили режим повышенной готовности

22:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Калужской области 1 июня определятся с датой смягчения в регионе ограничительных мер по коронавирусу, а пока продлили режим повышенной готовности до 15 июня, сообщило правительство региона.
В пятницу врио губернатора Владислав Шапша подписал постановление Калужской области, которое продлило до 15 июня режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе.
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"Кто-то мог воспринять это постановление как отказ от готовности перейти на первый этап снятия ограничений. Это не так! Мы по-прежнему ведем работу по подготовке к снятию ограничений. По текущим показателям мы подходим к этому. Если в понедельник они будут так же стабильны, мы примем соответствующее решение вместе с Роспотребнадзором", - цитирует пресс-служба врио главы региона.
Он отметил, что на первом этапе с соблюдением социальной дистанции станут возможными занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами и сферы услуг ограниченной площади (до 400 квадратных метров).
В Калужской области с начала пандемии зарегистрировано 3834 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 1364 человека выздоровели, умер 31 пациент, при этом двое скончались в минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калужская областьОбщество
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