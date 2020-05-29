В Калужской области продлили режим повышенной готовности

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Он отметил, что на первом этапе с соблюдением социальной дистанции станут возможными занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами и сферы услуг ограниченной площади (до 400 квадратных метров).