Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляция ведется американским специализированным сайтом nasaspaceflight.com.
SpaceX провел огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после тестов возникла утечка топлива и прототип взорвался.
В апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. Starship SN1 — еще один прототип — также разорвался в феврале на части при тестовом наддуве азотом.
В ноябре прошлого года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы выбрали Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.