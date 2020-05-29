Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T23:27
https://ria.ru/20200529/1572203897.html
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572204386_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_ef9f612c4e0fcb69a2e91797684c64db.jpg
РИА Новости

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

22:26 29.05.2020 (обновлено: 23:27 29.05.2020)
23885
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляция ведется американским специализированным сайтом nasaspaceflight.com.
SpaceX провел огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после тестов возникла утечка топлива и прототип взорвался.
Эскиз космического корабля Crew Dragon
20 февраля, 03:07Хочу стать космонавтом
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
В апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. Starship SN1 — еще один прототип — также разорвался в феврале на части при тестовом наддуве азотом.
В ноябре прошлого года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы выбрали Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
Здание Государственной Думы РФ
28 мая, 11:30
В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска
1402682322613
Обсудить 72
SpaceXИлон МаскКосмос - РИА НаукаТехасВ мире
Популярные комментарии
Вот умеет Маск красиво всё сделать, я три раза прокручивал. Ему бы в Голливуд!
29 мая, 22:52
Von Stirliz
50591013
Ничего так шандарахнуло🤣🤣
29 мая, 22:29
Виктор Рахманов
55200012
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп посетит вторую попытку запуска SpaceX в субботу
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
В США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Маска
Виды Гонконга
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
Ситуация в Миннеаполисе
В Миннеаполисе объявили комендантский час
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу
Города мира. Женева
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп
Трамп ограничил въезд китайских ученых в США
Ракета-носитель Протон-М
На ракете "Протон" заменили бракованные комплектующие
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему отрастил бороду
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска
Акция протеста в Миннеаполисе
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС
Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
14:09В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
14:09В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
Лента новостейМолния