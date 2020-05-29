Голикова объяснила проблемы со статистикой смертности в России за апрель

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Данные по смертности в России за апрель не удалось подготовить к 29 мая, как планировалось, так как не все ЗАГСы в регионах работали с 25 марта по 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Двадцать девятого мая мы должны были опубликовать официальные данные по статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели и рождаемости, и смертности, и браков, и разводов, и ряд других показателей, но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочими днями и функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение, в отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния также на работали, и соответственно не имели возможность вводить данные в систему единой государственной регистрации актов гражданского состояния, которая ведётся ФНС", - сказала Голикова на брифинге.
Она пояснила, что принципиальным отличием России от других стран является то, что в РФ ведётся полицевой учёт всех рождений и всех смертей. "И мы в режиме онлайн знаем, что происходит со статистикой естественного движения населения. К сожалению, апрель не позволил нам эту работу довести до конца", - отметила вице-премьер.
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