Голикова объяснила проблемы со статистикой смертности в России за апрель

"Двадцать девятого мая мы должны были опубликовать официальные данные по статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели и рождаемости, и смертности, и браков, и разводов, и ряд других показателей, но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочими днями и функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение, в отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния также на работали, и соответственно не имели возможность вводить данные в систему единой государственной регистрации актов гражданского состояния, которая ведётся ФНС", - сказала Голикова на брифинге.