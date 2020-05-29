Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Владимирской области объявили о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции.

"С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека", - говорится в сообщении областной администрации.

Также, согласно подписанным 29 мая губернатором региона Владимиром Сипягиным указам, разрешаются совместные, не более чем для двух человек, занятия физкультурой и спортом (на открытом воздухе при расстоянии между занимающимися не менее пяти метров) и прогулки на улице. Прогулки разрешены при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра, но не в местах массового пребывания людей, в том числе детских площадках.

"При этом в регионе сохраняются уже ставшие привычными меры безопасности. Это усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удаленной форме для всех, для кого это возможно", - отмечают областные власти.

Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 59 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания. Выздоровели 567 пациентов, 20 умерли.