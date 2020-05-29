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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T22:19
https://ria.ru/20200529/1572203695.html
Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений

22:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели во Владимирской области 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции.
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"С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека", - говорится в сообщении областной администрации.
Также, согласно подписанным 29 мая губернатором региона Владимиром Сипягиным указам, разрешаются совместные, не более чем для двух человек, занятия физкультурой и спортом (на открытом воздухе при расстоянии между занимающимися не менее пяти метров) и прогулки на улице. Прогулки разрешены при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра, но не в местах массового пребывания людей, в том числе детских площадках.
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"При этом в регионе сохраняются уже ставшие привычными меры безопасности. Это усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удаленной форме для всех, для кого это возможно", - отмечают областные власти.
Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 59 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания. Выздоровели 567 пациентов, 20 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
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