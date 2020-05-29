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Краснодарский край
2020-05-29T22:17
https://ria.ru/20200529/1572203596.html
Власти Кубани рассчитывают к концу года восстановить 455 гектаров леса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152530/48/1525304886_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_742a8c74ccb9dcd06d6f63ad2eeab7fa.jpg
РИА Новости

Власти Кубани рассчитывают к концу года восстановить 455 гектаров леса

22:17 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края рассчитывают к концу текущего года восстановить 455 гектаров леса в регионе в рамках нацпроекта "Экология", на эти цели выделено 3,8 миллиона рублей, в ходе весенних работ лесные культуры высажены на площади 21,6 гектара, сообщает администрация региона.
"Завершены весенние лесокультурные работы, которые проводятся в рамках нацпроекта "Экология" регионального проекта "Сохранение лесов". Новые лесные культуры высажены на площади 21,6 гектара. К концу года искусственное восстановление лесов запланировано на территории в 455 гектаров. На эти работы в 2020 году из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что летом работы по нацпроекту будут продолжены. "Залог приживаемости новых саженцев – своевременный и качественный агроуход. Он осуществляется круглый год. Сейчас специалисты ухаживают за ранее высаженными культурами на площади 58 гектаров", – приводятся слова вице-губернатора края Сергея Болдина.
Как добавили в ведомстве, высадка лесных культур продолжится поздней осенью с учетом климатических особенностей региона. К этому времени планируется закупить дополнительную лесохозяйственную, лесопожарную технику и оборудование.
"Уже заключены контракты на приобретение 18 единиц техники - бульдозеров, седельных тягачей, полуприцепов для транспортировки гусеничной и специальной техники, мотовездеходов, плугов, которые будут поставлены до октября 2020 года. Проводятся конкурсные процедуры на поставку еще 3 единиц техники. Всего в этом году на приобретение техники и оборудования в рамках нацпроекта выделено 47,4 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
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