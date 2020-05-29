Власти Кубани рассчитывают к концу года восстановить 455 гектаров леса

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края рассчитывают к концу текущего года восстановить 455 гектаров леса в регионе в рамках нацпроекта "Экология", на эти цели выделено 3,8 миллиона рублей, в ходе весенних работ лесные культуры высажены на площади 21,6 гектара, сообщает администрация региона.

"Завершены весенние лесокультурные работы, которые проводятся в рамках нацпроекта "Экология" регионального проекта "Сохранение лесов". Новые лесные культуры высажены на площади 21,6 гектара. К концу года искусственное восстановление лесов запланировано на территории в 455 гектаров. На эти работы в 2020 году из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом работы по нацпроекту будут продолжены. "Залог приживаемости новых саженцев – своевременный и качественный агроуход. Он осуществляется круглый год. Сейчас специалисты ухаживают за ранее высаженными культурами на площади 58 гектаров", – приводятся слова вице-губернатора края Сергея Болдина.

Как добавили в ведомстве, высадка лесных культур продолжится поздней осенью с учетом климатических особенностей региона. К этому времени планируется закупить дополнительную лесохозяйственную, лесопожарную технику и оборудование.