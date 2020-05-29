Рязанский губернатор объявил о начале снятия ограничений из-за COVID-19

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Рязанская область с 1 июня приступает к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор на текущей неделе ежедневно проводил рабочие встречи с руководителями муниципальных образований в формате видеоселектора, подчеркивая, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе пока не позволяет проводить их в обычном режиме.

"Но, тем не менее, осторожно скажу: ситуация медленно, но улучшается, ограничения будут постепенно сниматься, и все мы должны быть к этому готовы", - сказал Любимов.

Он отметил, что 29 мая Роспотребнадзор согласовал Рязанской области снятие ограничений, соответствующих первому этапу.

"Такое решение было принято федеральным ведомством на основе анализа динамики эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. Основные показатели соответствуют критериям, утвержденным методическими рекомендациями", - пояснил губернатор.

Николай Любимов добавил, что предложение по введению в Рязанской области первого этапа смягчающих мер одобрено и правительством РФ. В соответствии с федеральными нормами, с 1 июня возможно возобновление торговли непродовольственными товарами в магазинах площадью до 400 квадратных метров, торговля на рынках, работа ряда организаций сферы услуг, занятие спортом на открытом воздухе и некоторые другие меры.

"Все это, естественно, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал глава региона.