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2020-05-30T09:18
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Названа дата презентации Playstation 5
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РИА Новости

Названа дата презентации Playstation 5

22:06 29.05.2020 (обновлено: 09:18 30.05.2020)
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© SonyСтоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
© Sony
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную новой PlayStation 5. Она пройдет 4 июня в 23:00 мск.
По информации VentureBeat, компания планирует представить новую консоль.
Джойстик для Sony PlayStation
18 марта, 23:33
Sony раскрыла характеристики новой PlayStation
Издание отмечает, что Sony не будет раскрывать многие детали PlayStation 5. В частности, стоимость модели планируют оставить в секрете.
Ранее CEO компании Кеничиро Йошида заявил, что Sony планирует представить серию игр для новой консоли.
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Sony CorporationТехнологииЭкономика
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