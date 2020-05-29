Названа дата презентации Playstation 5

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную новой PlayStation 5. Она пройдет 4 июня в 23:00 мск.
По информации VentureBeat, компания планирует представить новую консоль.
18 марта, 23:33Sony раскрыла характеристики новой PlayStation
Издание отмечает, что Sony не будет раскрывать многие детали PlayStation 5. В частности, стоимость модели планируют оставить в секрете.
Ранее CEO компании Кеничиро Йошида заявил, что Sony планирует представить серию игр для новой консоли.