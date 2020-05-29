Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-29T21:58
https://ria.ru/20200529/1572203145.html
Власти Кубани сохранят финансирование АПК в полном объеме
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

Власти Кубани сохранят финансирование АПК в полном объеме

21:58 29.05.2020
44
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края сохранят финансирование АПК в полном объеме, несмотря на пандемию, сообщила администрация региона.
По словам главы края Вениамина Кондратьева, текущий год для аграриев выдался "непростым". Он пояснил, что посевная прошла в условиях карантина, но сделано все качественно и в положенные сроки. Однако в марте и апреле сначала ударили заморозки до минус 11, затем наступила засуха. В итоге повреждена половина озимых посевов. Полевые культуры погибли на площади 52 тысячи гектаров, отметил губернатор.
Вещевой рынок
28 мая, 14:34Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
"Несмотря на пандемию, финансирование АПК края сокращено не будет. А сейчас нужно принять все меры для сохранения урожая, провести уходные работы, подготовить склады и зернохранилища", - отмечают краевые власти.
Как пояснил губернатор, регион сейчас делает ставку на качество зерна. "Пусть пшеницы будет не много, но главное, чтобы она была качественная. Но еще важнее уже сегодня позаботиться об урожае следующего года, уделить особое внимание семенным посевам", - сказал глава края.
Отмечается, что по поручению главы региона был создан штаб. "На протяжении 1,5 месяца специалисты практически ежедневно выезжали в поля и давали рекомендации, чтобы максимально сохранить каждый килограмм будущего урожая", - пояснили в ведомстве. Как отмечают региональные власти, потери урожая при благоприятных погодных условиях составят около 30%.
Кроме того, из-за аномальных заморозков пострадало более 19 тысяч гектаров садов по всему краю. Прогнозируется снижение урожая косточковых культур на 80%, семечковых - на 60%. Но полученного урожая фруктов для обеспечения жителей края будет достаточно, заверили региональные власти.
Сахар
28 мая, 18:01Краснодарский край
Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Образцы сельхозпродукции
Власти Кубани рассказали о количестве ярмарок сельхозпродукции в регионе
Краснодарский край
Власти Кубани рассчитывают к концу года восстановить 455 гектаров леса
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Рязанский губернатор объявил о начале снятия ограничений из-за COVID-19
Сырое мясо на прилавке
Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров
Медицинские работники
Воробьев рассказал об усилиях врачей в борьбе с коронавирусом
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили штрафовать за оставление детей на улице ночью
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Калужской области продлили режим повышенной готовности
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли
Девушка на набережной в Сочи
Кубанские депутаты поддержали отмену курортного сбора до конца года
Урок в школе
На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Попова: нет данных, что перенесшие SARS или MERS не заболевают COVID-19
Картофель
В Подмосковье картофель посеяли на площади более 11 тысяч гектаров
Сахар
Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз
Вещевой рынок
Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
14:09В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
14:09В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
Лента новостейМолния