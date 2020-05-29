Власти Кубани сохранят финансирование АПК в полном объеме

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края сохранят финансирование АПК в полном объеме, несмотря на пандемию, сообщила администрация региона.

По словам главы края Вениамина Кондратьева , текущий год для аграриев выдался "непростым". Он пояснил, что посевная прошла в условиях карантина, но сделано все качественно и в положенные сроки. Однако в марте и апреле сначала ударили заморозки до минус 11, затем наступила засуха. В итоге повреждена половина озимых посевов. Полевые культуры погибли на площади 52 тысячи гектаров, отметил губернатор.

"Несмотря на пандемию, финансирование АПК края сокращено не будет. А сейчас нужно принять все меры для сохранения урожая, провести уходные работы, подготовить склады и зернохранилища", - отмечают краевые власти.

Как пояснил губернатор, регион сейчас делает ставку на качество зерна. "Пусть пшеницы будет не много, но главное, чтобы она была качественная. Но еще важнее уже сегодня позаботиться об урожае следующего года, уделить особое внимание семенным посевам", - сказал глава края.

Отмечается, что по поручению главы региона был создан штаб. "На протяжении 1,5 месяца специалисты практически ежедневно выезжали в поля и давали рекомендации, чтобы максимально сохранить каждый килограмм будущего урожая", - пояснили в ведомстве. Как отмечают региональные власти, потери урожая при благоприятных погодных условиях составят около 30%.