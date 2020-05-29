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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T23:07
https://ria.ru/20200529/1572203094.html
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

21:56 29.05.2020 (обновлено: 23:07 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения.
Американский лидер объяснил свое решение тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы. Глава Белого дома добавил, что теперь США перенаправят средства, которые предназначались для организации, на срочные нужды здравоохранения по всему миру.
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Ранее Трамп отправил директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу письмо, в котором пригрозил прекратить финансирование и пересмотреть членство, если ВОЗ в течение месяца не проведет реформы. По его словам, американская администрация нашла факты неудачного реагирования организации на пандемию коронавируса.
В письме отмечалось, что ВОЗ якобы игнорировала сообщения о распространении инфекции в Ухане в начале декабря прошлого года и не проводила независимые расследования. Американские власти также утверждали, что организация знала о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" в конце 2019-го, но не разгласила эту информацию, полученную от Тайваня.
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По словам Трампа, ВОЗ также не настояла на допуске международных экспертов в Китай и одобряла решения Пекина о запрете на передвижения внутри страны, при этом была против закрытия границ США или запрета на въезд для прибывающих из Китая.
Гендиректор организации отказался комментировать ультиматум американских властей.
В свою очередь, в России раскритиковали позицию США. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Москва обеспокоена шельмованием ВОЗ. Дипломат подчеркнул, что любая организация должна улучшать свою деятельность, однако делать это нужно путем конструктивного диалога.
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Представитель ведомства Мария Захарова также назвала неуместными попытки Вашингтона превратить ВОЗ в площадку для сведения политических счетов, особенно в условиях противостояния коронавирусу.
Позицию США не поддержали и в Европейском союзе, члены которого призвали консолидироваться вокруг организации в сложившихся сложных обстоятельствах.
В МИД Китая, комментируя письмо Трампа, отмечали, что тем самым американские власти пытаются снять с себя вину за неэффективность профилактических мер против COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных превысило 5,6 миллиона, около 350 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВОЗСШАВ мире
Популярные комментарии
Красавец)))). Этот президент, войдёт в Историю на века)))))
29 мая, 21:59
Арсений Новиков
1363821013
Проделки и выкрутасы США уже реально достали мировое сообщество... И ощущение такое что поведение Штатов уже никого всерьёз не волнует.
29 мая, 21:59
Игорь Соколов
95721068
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