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2020-05-29T21:54
https://ria.ru/20200529/1572203053.html
Обама прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе
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РИА Новости

Обама прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе

21:54 29.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaСитуация в Миннеаполисе
Ситуация в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти афроамериканца Джорджа Флойда, и заявил, что в 2020 году в США не должно быть расизма.
"Это естественное желание – хотеть, чтобы жизнь "вновь вернулась к норме", поскольку пандемия и экономический кризис радикально поменяли все вокруг нас. Однако мы должны помнить, что для миллионов американцев трагическое, мучительное и раздражающее "нормально" это то, что к ним относятся по-другому из-за их расы. Это не должно быть "нормальным" в Америке 2020 года. Это не может быть "нормальным", - говорится в обращении Обамы, опубликованном в его Twitter.
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Он добавил, что видео, где Джордж Флойд "умирает, лежа лицом на улице, под коленом полицейского в Миннесоте", вызывает у него сильнейшие страдания, так же, как у миллионов других людей.
"Официальные лица Миннесоты должны будут убедиться, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда тщательно расследуются, и что в конечном счете справедливость восторжествует", - добавил он.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБарак ОбамаМиннеаполисСШАВ мире
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