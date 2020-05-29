В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1959 года рождения, сопутствующие (заболевания): ожирение, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Мужчина 1960 года рождения, сопутствующие: ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония… Общее число умерших - 19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.