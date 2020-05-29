В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших приблизилось к 20, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1959 года рождения, сопутствующие (заболевания): ожирение, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Мужчина 1960 года рождения, сопутствующие: ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония… Общее число умерших - 19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в пятницу выписали 80 пациентов, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших выросло до 1761.
Всего в области лабораторно подтверждены 2155 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.