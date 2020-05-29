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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:50
https://ria.ru/20200529/1572203000.html
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071766_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_5bdab4654541e7a3c7dd010ab464a6b1.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

21:50 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
 Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших приблизилось к 20, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1959 года рождения, сопутствующие (заболевания): ожирение, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Мужчина 1960 года рождения, сопутствующие: ожирение. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония… Общее число умерших - 19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в пятницу выписали 80 пациентов, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших выросло до 1761.
Всего в области лабораторно подтверждены 2155 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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