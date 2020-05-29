Искажение истории зарубежными странами признали экстремистской угрозой

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Попытки намеренного искажения истории за рубежом, а также возрождения нацистских и фашистских идей названы в числе экстремистских факторов, угрожающих Попытки намеренного искажения истории за рубежом, а также возрождения нацистских и фашистских идей названы в числе экстремистских факторов, угрожающих России , об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которую в пятницу своим указом утвердил президент Владимир Путин

В документе перечислены основные внутренние и внешние экстремистские угрозы для России.

"Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма", — отмечается в стратегии.

Также к внешним экстремистским угрозам отнесены поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, ведущейся иностранными или международными неправительственными организациями и направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в России, а также нарушение единства и территориальной целостности РФ, включая инспирирование "цветных революций".

Кроме того, угрозой извне названо содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций, в частности распространению экстремистской идеологии и радикализма в российском обществе.

Что касается внутренних экстремистских угроз, то к таковым отнесены попытки осуществления националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих целей; распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или иное вовлечение россиян и находящихся на территории РФ иностранцев в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность; формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.

Кроме того, одним из основных способов дестабилизации обстановки в России названо привлечение различных групп населения к участию в несогласованных протестных акциях, которые "умышленно трансформируются в массовые беспорядки".