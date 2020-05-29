Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T21:48
https://ria.ru/20200529/1572202954.html
Искажение истории зарубежными странами признали экстремистской угрозой
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570681740_0:350:3018:2048_1036x0_80_0_0_f0579f5869863148f227aa211fdcdcc0.jpg
РИА Новости

Искажение истории зарубежными странами признали экстремистской угрозой

21:48 29.05.2020
5198
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Попытки намеренного искажения истории за рубежом, а также возрождения нацистских и фашистских идей названы в числе экстремистских факторов, угрожающих России, об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которую в пятницу своим указом утвердил президент Владимир Путин.
В документе перечислены основные внутренние и внешние экстремистские угрозы для России.
Здание Государственной Думы РФ
27 мая, 13:53
В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой
"Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма", — отмечается в стратегии.
Также к внешним экстремистским угрозам отнесены поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, ведущейся иностранными или международными неправительственными организациями и направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в России, а также нарушение единства и территориальной целостности РФ, включая инспирирование "цветных революций".
Кроме того, угрозой извне названо содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций, в частности распространению экстремистской идеологии и радикализма в российском обществе.
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
9 мая, 15:2275 лет Великой Победы
Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории
Что касается внутренних экстремистских угроз, то к таковым отнесены попытки осуществления националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих целей; распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или иное вовлечение россиян и находящихся на территории РФ иностранцев в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность; формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.
Кроме того, одним из основных способов дестабилизации обстановки в России названо привлечение различных групп населения к участию в несогласованных протестных акциях, которые "умышленно трансформируются в массовые беспорядки".
Основным средством привлечения новых членов в экстремистские организации, координации экстремистских преступлений и распространения экстремистской идеологии стал интернет, отмечается в документе.
Владимир Путин
19 января, 16:07
Путин рассказал, что нужно противопоставить искажению истории Западом
11142038
Обсудить 7
РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Искажение истории - не только внешняя, но и сильнейшая внутренняя угроза.
29 мая, 22:02
Владимир Ф. Быченков
910002
Рекомендуем
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
Виды Гонконга
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала разрыв отношений США и ВОЗ
Города мира. Женева
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему отрастил бороду
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Режиссер Самвел Гаспаров
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Елизавета Солонченко
Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
14:09В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
14:09В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
Лента новостейМолния