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2020-05-29T21:39
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В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
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РИА Новости

В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда

21:38 29.05.2020 (обновлено: 21:39 29.05.2020)
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Экс-полицейского, проходящего по делу Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе вскоре после задержания, обвинили в непредумышленном убийстве, сообщил прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн.
"Хочу сообщить, что бывший офицер полиции Дерек Чавен находится под стражей… Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (убийство по неосторожности – ред.) и в непредумышленном убийстве", - сообщил прокурор.
Он подчеркнул, что в отношении трех остальных бывших полицейских, которые присутствовали на месте инцидента, еще проводится проверка.
Прокурор добавил, что обвинения предъявлены в рекордно короткие сроки, поскольку обычно в подобных ситуациях это занимает несколько месяцев.
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