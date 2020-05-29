В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Экс-полицейского, проходящего по делу Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе вскоре после задержания, обвинили в непредумышленном убийстве, сообщил прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн.
"Хочу сообщить, что бывший офицер полиции Дерек Чавен находится под стражей… Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (убийство по неосторожности – ред.) и в непредумышленном убийстве", - сообщил прокурор.
Он подчеркнул, что в отношении трех остальных бывших полицейских, которые присутствовали на месте инцидента, еще проводится проверка.
Прокурор добавил, что обвинения предъявлены в рекордно короткие сроки, поскольку обычно в подобных ситуациях это занимает несколько месяцев.