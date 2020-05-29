В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков, осужденный на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и находившийся в федеральном розыске девять лет, задержан в Нижегородской области, сообщается в пятницу на сайте ФСИН России.
По данным ведомства, Силяков в бытность работником управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу "совершил хищение путем обмана четырех планеров истребителей-перехватчиков МиГ-31 и свыше 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве". Отмечается, что общий ущерб государству от его действий превысил 1,3 миллиарда рублей. ФСИН сообщает, что девять лет назад Силякова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, на оглашение приговора он не явился, его объявили в федеральный розыск.
"Осужденному на протяжении нескольких лет удавалось скрываться от оперативных сотрудников нижегородского ГУФСИН. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном нахождении Силякова в доме его супруги в Балахнинском районе Нижегородской области. В итоге утром 26 мая разыскиваемый осужденный Силяков был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Нижегородской области и взят под стражу", - говорится в сообщении.