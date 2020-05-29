Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сделка по продаже Сделка по продаже "Ведомостей" закрыта, покупателем является АО "САППОРТ", сообщил в пятницу РИА Новости издатель Глеб Прозоров.

"Насколько я знаю, да, сделка закрыта. Вот, в сущности, все, что я знаю. А покупатели - АО "САППОРТ", - рассказал Прозоров.

Накануне на сайте "Ведомостей" сообщалось, что компанию АО "САППОРТ" контролируют основатель "Федералпресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, информация давалась со ссылкой на собеседников.

Financial Times ранее опубликовала материал о том, что внутренний скандал в редакции "Ведомостей" якобы привел к выходу одного из покупателей, управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича, из сделки. Сам Голубович от комментариев РИА Новости отказался. Второй покупатель, Константин Зятьков, сообщал, что сделка в процессе заключения.

Редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории; сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.