Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вскрытия после смертей пациентов с Вскрытия после смертей пациентов с коронавирусом проводятся в РФ почти в 100% случаев, данные вскрытий - это прямой ответ представлениям о том, что в России занижаются показатели смертности от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Голикова сообщила, что первые единичные случаи смерти от коронавируса начали регистрировать в марте, но они почти не повлияли на показатели смертности за первые три месяца года.

"Россия осуществляет почти 100% патологоанатомическое вскрытие, что дает нам возможность получать точные данные о характере течения заболевания, причине смерти... Данные патологоанатомических вскрытий – это по сути прямой ответ представлениям о том, что у нас занижаются показатели смертности от COVID-19", - сказала она в ходе брифинга.

Голикова рассказала, что патологоанатомы в РФ после первых же случаев смертей пациентов с коронавирусом очень серьезно начали изучать и течение заболевания, и инфекционный материал. Они вносили предложения, в том числе и о тактике ведения больных.

Она отметила, что патологоанатомы подсказывали, в каких случаях смерть наступила действительно от COVID-19, а в каких случаях основной причиной смерти было хроническое заболевание пациента, неблагоприятное течение которого коронавирус ускорил.

"И мы, готовясь к тому, что мы будем предметно изучать структуру смертности в РФ, использовали данные наших патологоанатомов для того, что классифицировать смертность от COVID-19", - добавила она.