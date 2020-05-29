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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:31
https://ria.ru/20200529/1572202515.html
Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России

21:31 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вскрытия после смертей пациентов с коронавирусом проводятся в РФ почти в 100% случаев, данные вскрытий - это прямой ответ представлениям о том, что в России занижаются показатели смертности от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила, что первые единичные случаи смерти от коронавируса начали регистрировать в марте, но они почти не повлияли на показатели смертности за первые три месяца года.
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"Россия осуществляет почти 100% патологоанатомическое вскрытие, что дает нам возможность получать точные данные о характере течения заболевания, причине смерти... Данные патологоанатомических вскрытий – это по сути прямой ответ представлениям о том, что у нас занижаются показатели смертности от COVID-19", - сказала она в ходе брифинга.
Голикова рассказала, что патологоанатомы в РФ после первых же случаев смертей пациентов с коронавирусом очень серьезно начали изучать и течение заболевания, и инфекционный материал. Они вносили предложения, в том числе и о тактике ведения больных.
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Она отметила, что патологоанатомы подсказывали, в каких случаях смерть наступила действительно от COVID-19, а в каких случаях основной причиной смерти было хроническое заболевание пациента, неблагоприятное течение которого коронавирус ускорил.
"И мы, готовясь к тому, что мы будем предметно изучать структуру смертности в РФ, использовали данные наших патологоанатомов для того, что классифицировать смертность от COVID-19", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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