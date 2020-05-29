В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Один из уволенных офицеров полиции Миннеаполиса, участвовавший в аресте скончавшегося Джорджа Флойда, задержан, сообщает местный телеканал KSTP.
Комиссар Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что бывший сотрудник полиции Дерек Човен в деле Джорджа Флойда задержан сотрудниками Бюро Миннесоты по задержанию разыскиваемых преступников.
Предположительно, именно этот офицер прижал шею Флойда коленом к земле во время задержания.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались после появления видео задержания Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.