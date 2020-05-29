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2020-05-29T21:28
https://ria.ru/20200529/1572202428.html
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572118624_0:0:506:285_1036x0_80_0_0_fd9ec667843f1a87cd7ef84afff4f3bc.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда

21:26 29.05.2020 (обновлено: 21:28 29.05.2020)
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Один из уволенных офицеров полиции Миннеаполиса, участвовавший в аресте скончавшегося Джорджа Флойда, задержан, сообщает местный телеканал KSTP.
Комиссар Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что бывший сотрудник полиции Дерек Човен в деле Джорджа Флойда задержан сотрудниками Бюро Миннесоты по задержанию разыскиваемых преступников.
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Вчера, 17:54
Полиция Миннеаполиса опубликовала стенограмму звонка о Флойде в 911
Предположительно, именно этот офицер прижал шею Флойда коленом к земле во время задержания.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались после появления видео задержания Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 11:18
Твит Трампа о Миннеаполисе пометили как нарушающий правила соцсети
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
В России с бумажкой выйдешь выразить протест,сразу толпа полицейских в кутузку тащит. А что будет если такое как в Америке произойдет? Пулемёты и артиллерию подтянут?
29 мая, 22:02
ИБИван Бездомный
11000118
Гениально.. только после РЕАЛЬНЫХ протестов с грабежами, поджогами, появления полицейских с автоматами и брони автомобилями + обращения президента , заставили полицейских США, арестовать своего колегу.. обычного патрульного.. мда, вот так страна.
29 мая, 21:36
Микола Киевский
1850005
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