В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда

Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались после появления видео задержания Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.