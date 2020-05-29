Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Штрафовать в Подмосковье за несоблюдение масочного режима приходится, но очень много людей в масках, заявил глава Московской области Андрей Воробьев.
"Приходится (штрафовать - ред.). Штраф не является панацеей, но он есть... Очень много людей в маске. Спасибо огромное за это, в автобусах в масках. Есть ли те, кто не соблюдет - есть, но я ,думаю, что каждый сегодня понимает. что это важно", - сказал губернатор в интервью каналу "Россия 24".
Воробьев также поблагодарил полицейских, которые стараются воздействовать на нарушителей масочного режима методом убеждения, "может быть, и с излишним металлом в голосе, но все-таки убеждать, что ты должен носить маску".
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