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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:22
https://ria.ru/20200529/1572202380.html
Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135506_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fe161946cdc5e6355f9b0958dc962c86.jpg
РИА Новости

Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье

21:22 29.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Штрафовать в Подмосковье за несоблюдение масочного режима приходится, но очень много людей в масках, заявил глава Московской области Андрей Воробьев.
"Приходится (штрафовать - ред.). Штраф не является панацеей, но он есть... Очень много людей в маске. Спасибо огромное за это, в автобусах в масках. Есть ли те, кто не соблюдет - есть, но я ,думаю, что каждый сегодня понимает. что это важно", - сказал губернатор в интервью каналу "Россия 24".
Воробьев также поблагодарил полицейских, которые стараются воздействовать на нарушителей масочного режима методом убеждения, "может быть, и с излишним металлом в голосе, но все-таки убеждать, что ты должен носить маску".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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