В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Перестрелку в московском районе Солнцево устроили сотрудник магазина и неизвестный мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Перестрелку в московском районе Солнцево устроили сотрудник магазина и неизвестный мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

Ранее сообщалось, что на западной окраине Москвы в пятницу днем произошел конфликт со стрельбой.

"Около 14.20 в районе дома №16 на улице Богданова между сотрудником магазина и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в другого из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ответ сотрудник магазина несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета.

"К настоящему времени информации о пострадавших из лечебных учреждений не поступало", - уточнили в полиции.