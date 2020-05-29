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2020-05-29T21:16
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В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
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РИА Новости

В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы

21:16 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Перестрелку в московском районе Солнцево устроили сотрудник магазина и неизвестный мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что на западной окраине Москвы в пятницу днем произошел конфликт со стрельбой.
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"Около 14.20 в районе дома №16 на улице Богданова между сотрудником магазина и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в другого из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ответ сотрудник магазина несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета.
"К настоящему времени информации о пострадавших из лечебных учреждений не поступало", - уточнили в полиции.
Правоохранительные органы продолжают проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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