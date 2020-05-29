Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T21:10
https://ria.ru/20200529/1572202176.html
Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/154817/53/1548175369_0:0:3102:1745_1036x0_80_0_0_4207e8054118878ad22c66b0afa86354.jpg
РИА Новости

Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине

21:10 29.05.2020
488
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене. 18 декабря 2018
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене. 18 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приветствовала принятие на Украине закона о совершенствовании механизмов банковской деятельности, который украинские СМИ прозвали "антиколомойским", об этом шла речь в ходе телефонного разговора Георгиевой и президента страны Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба офиса президента.
Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которые должны были позволить разблокировать принятие законопроекта о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому. На принятии данного закона, который в СМИ назвали "антиколомойским", настаивал Международный валютный фонд.
Монумент Независимости Украины в Киеве
14 мая, 04:06
На Украине раскрыли новый обман МВФ
"Кристалина Георгиева приветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков на Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу. Принятие документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом пытаясь на долгое время заблокировать его принятие.
Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.
Сейчас группа депутатов парламента пытается оспорить конституционность данного закона в Конституционном суде Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 мая, 08:00
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
1201128
Обсудить 1
Кристалина ГеоргиеваВерховная Рада УкраиныМВФПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп намерен ограничить въезд в США исследователей из Китая
Задержание
В Белоруссии задержали блогера, который хотел выдвигаться в президенты
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
Михаил Емельянов
В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Вид с моря на Гонконг
Китай призвал США и Британию не вмешиваться во внутренние дела
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
Виды Гонконга
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Ситуация в Миннеаполисе
Обама прокомментировал ситуацию в Миннеаполисе
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС
Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
Города мира. Гонконг
США отменят политику льгот в отношении Гонконга
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Города мира. Женева
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Кайли Дженнер
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
14:09В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
14:09В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
Лента новостейМолния