Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине

Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.