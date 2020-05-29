В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал РИА Новости проект нового КоАП , поддержав "усиление превентивности" Административного кодекса, но отметив недостаточность снижения административной нагрузки на бизнес.

Емельянов поддержал особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, назвав это "отличительной чертой" нового КоАП, а также расширение практики административного наказания в виде предупреждения, подчеркнув, что это усиливает "превентивный уровень" Административного кодекса.

Он также поддержал снижение административной нагрузки на бизнес в КоАП и ПКоАП, но раскритиковал наличие наказания в виде административного запрета деятельности (в новом КоАП предельный срок наказания планируют сократить с 90 до 30 суток).

"Я считаю, что эта санкция вообще должна уйти из административного кодекса, так как это один из главных способов рейдерского захвата бизнеса и уничтожения бизнеса. Что значит остановить работу предприятия? Это же практически его убийство. Это страшнее, чем смертная казнь для гражданина - не может быть такого административного наказания. Пожалуйста, штрафы, предупреждения, обязательные работы для должностных лиц, но предприятие должно работать, останавливать деятельность нельзя... Что три месяца, что месяц - это конец бизнесу", - сказал Емельянов.

Он считает "спорным" то, что в проекте КоАП исключается одновременное привлечение к ответственности юридического лица и его должностного лица за одно и то же административное правонарушение, так как "степень вины юридического лица и должностного лица может быть разная, и наказывая юридическое лицо, мы оставляем безнаказанным должностное лицо".

Также депутат не считает правильным сокращение предельных сроков административного наказания в виде обязательных работ с 200 до 60 часов, отмечая, что этот вид наказания предусмотрен по целому ряду правонарушений, а 60 часов не позволят нарушителю почувствовать тяжесть наказания.

К тому, что в проекте Процессуального КоАП предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности, Емельянов отнесся положительно, при этом назвав "излишним консерватизмом" то, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.