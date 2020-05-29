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2020-05-29T21:06
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В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
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РИА Новости

В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП

21:06 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Емельянов
Михаил Емельянов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал РИА Новости проект нового КоАП, поддержав "усиление превентивности" Административного кодекса, но отметив недостаточность снижения административной нагрузки на бизнес.
Емельянов поддержал особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, назвав это "отличительной чертой" нового КоАП, а также расширение практики административного наказания в виде предупреждения, подчеркнув, что это усиливает "превентивный уровень" Административного кодекса.
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Он также поддержал снижение административной нагрузки на бизнес в КоАП и ПКоАП, но раскритиковал наличие наказания в виде административного запрета деятельности (в новом КоАП предельный срок наказания планируют сократить с 90 до 30 суток).
"Я считаю, что эта санкция вообще должна уйти из административного кодекса, так как это один из главных способов рейдерского захвата бизнеса и уничтожения бизнеса. Что значит остановить работу предприятия? Это же практически его убийство. Это страшнее, чем смертная казнь для гражданина - не может быть такого административного наказания. Пожалуйста, штрафы, предупреждения, обязательные работы для должностных лиц, но предприятие должно работать, останавливать деятельность нельзя... Что три месяца, что месяц - это конец бизнесу", - сказал Емельянов.
Он считает "спорным" то, что в проекте КоАП исключается одновременное привлечение к ответственности юридического лица и его должностного лица за одно и то же административное правонарушение, так как "степень вины юридического лица и должностного лица может быть разная, и наказывая юридическое лицо, мы оставляем безнаказанным должностное лицо".
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Также депутат не считает правильным сокращение предельных сроков административного наказания в виде обязательных работ с 200 до 60 часов, отмечая, что этот вид наказания предусмотрен по целому ряду правонарушений, а 60 часов не позволят нарушителю почувствовать тяжесть наказания.
К тому, что в проекте Процессуального КоАП предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности, Емельянов отнесся положительно, при этом назвав "излишним консерватизмом" то, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
"Я считаю, что все-таки здесь излишний консерватизм автора нового кодекса, потому что как раз много было предложений и по увеличению наказаний, в том числе штрафов, и по увеличению срока давности. Если по сроку давности еще согласиться можно, то по наказаниям, я думаю, что по целому ряду правонарушений требуется повышенная ответственность… поэтому максимальные штрафы могли бы быть увеличены", - сказал Емельянов.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Михаил Емельянов (политик)Госдума РФОбщество
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