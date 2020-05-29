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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:02
https://ria.ru/20200529/1572201894.html
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19

21:02 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В мае в Подмосковье будут нерадостные цифры по смертельным случаям от COVID-19, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Это связано с тем, что волна в Подмосковье позже, чем в Москве, и в мае мы увидим тоже нерадостные цифры. Вообще вся эта история с пандемией, масками - это не маскарад", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, с чем связан возросший уровень смертности в регионе.
"Почему мы столько внимания уделяем безопасности, изоляции, дистанциям, ограничениям, огромному количеству, от которых все уже безумно устали? Для того, чтобы не заразиться", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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