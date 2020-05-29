Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В мае в Подмосковье будут нерадостные цифры по смертельным случаям от COVID-19, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Это связано с тем, что волна в Подмосковье позже, чем в Москве, и в мае мы увидим тоже нерадостные цифры. Вообще вся эта история с пандемией, масками - это не маскарад", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, с чем связан возросший уровень смертности в регионе.
"Почему мы столько внимания уделяем безопасности, изоляции, дистанциям, ограничениям, огромному количеству, от которых все уже безумно устали? Для того, чтобы не заразиться", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.