Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии

С 2015 года на базе Хмеймим бессрочно размещается авиационная группа российскихдля поддержки правительственных войск в борьбе с террористами. В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому вмогут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.