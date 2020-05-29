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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-29T21:00
https://ria.ru/20200529/1572201745.html
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/151225/96/1512259661_0:0:3215:1808_1036x0_80_0_0_458978f3ccfce5cb823bf3056bdb1e82.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии

21:00 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия должна сохранить контингент в Сирии для стабильности региона, заявил в комментарии "Московскому комсомольцу" эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.
Так специалист прокомментировал поручение президента Владимира Путина министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Дамаском о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. 
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Ионов напомнил, что сейчас Россия остается единственной иностранной силой, которая официально, по просьбе местных властей, борется с террористами на территории страны.
"Иранская сторона заявила о выводе большинства своего контингента, ливанская Хезболла тоже вернула войска домой. Поэтому только Россия сегодня является хребтом и гарантом стабильности в регионе. Остался только один террористических очаг – Идлиб. Это значит, что еще предстоит работа у российской стороны", — отметил он.
По мнению эксперта, просьба о передаче недвижимости и акватории обусловлена необходимостью обеспечить более полную безопасность российских военных баз в Сирии.
С 2015 года на базе Хмеймим бессрочно размещается авиационная группа российских ВКС для поддержки правительственных войск в борьбе с террористами. В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.
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Война в СирииРоссияСирияВ мире
Популярные комментарии
на улице остановите 12 миллионов человек и спросите у них: "Нужно нам наращивать своё присутствие в Сирии??" Ответ будет один - "сдурел что ли? меня работой обеспечь и проезд в электричке сделай подешевле! пошёл ты со своей Сирией..."
29 мая, 23:38
ya imeumnenie
10100011
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