Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия должна сохранить контингент в Сирии для стабильности региона, заявил в комментарии "Московскому комсомольцу" эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.
Так специалист прокомментировал поручение президента Владимира Путина министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Дамаском о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.
Ионов напомнил, что сейчас Россия остается единственной иностранной силой, которая официально, по просьбе местных властей, борется с террористами на территории страны.
"Иранская сторона заявила о выводе большинства своего контингента, ливанская Хезболла тоже вернула войска домой. Поэтому только Россия сегодня является хребтом и гарантом стабильности в регионе. Остался только один террористических очаг – Идлиб. Это значит, что еще предстоит работа у российской стороны", — отметил он.
По мнению эксперта, просьба о передаче недвижимости и акватории обусловлена необходимостью обеспечить более полную безопасность российских военных баз в Сирии.
С 2015 года на базе Хмеймим бессрочно размещается авиационная группа российских ВКС для поддержки правительственных войск в борьбе с террористами. В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.
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