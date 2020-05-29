В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии составило 17 545. Всего скончались 902 человека, еще 132 человека находятся в критическом состоянии. Выздоровели 14 908 человек.

В Токио, где с 1 июня начинается второй этап послаблений введенных из-за коронавируса ограничений, подтвердили 22 новых случая. Впервые за последние две недели количество заразившихся коронавирусной инфекцией в японской столице превысило 20.