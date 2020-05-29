В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Японии составило 17 545. Всего скончались 902 человека, еще 132 человека находятся в критическом состоянии. Выздоровели 14 908 человек.
Наибольшее число заражений в пятницу зафиксировано в городе Китакюсю на острове Кюсю на юго-западе страны. Здесь подтверждено 26 новых случаев. Мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса в половине случаев уточнить так и не удалось.
В Токио, где с 1 июня начинается второй этап послаблений введенных из-за коронавируса ограничений, подтвердили 22 новых случая. Впервые за последние две недели количество заразившихся коронавирусной инфекцией в японской столице превысило 20.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.