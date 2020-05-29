Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Свистеть в скафандре во время выхода в открытый космос не получается из-за низкого давления, рассказал канадский астронавт Кристофер Хэдфилд.
"Воздух слишком разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм (220 миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.)", — написал он на своей веб-странице, отвечая на вопрос подписчика.
Давление в скафандре делается низким специально для того, чтобы космонавту было легче работать в нем.
Хэдфилд совершил три космических полета, в том числе два на американском "Шаттле" с посещением российской орбитальной станции "Мир" и МКС, а также на корабле "Союз" с длительным пребыванием на международной станции. Он выполнил два выхода в открытый космос.