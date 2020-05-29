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2020-05-29T21:05
https://ria.ru/20200529/1572201609.html
Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
https://cdn23.img.ria.ru/images/153314/59/1533145906_0:386:4288:2798_1036x0_80_0_0_0b19d34cfca5a0cb6919901d0e622083.jpg
РИА Новости

Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре

20:56 29.05.2020 (обновлено: 21:05 29.05.2020)
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© NASAАстронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС
© NASA
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Свистеть в скафандре во время выхода в открытый космос не получается из-за низкого давления, рассказал канадский астронавт Кристофер Хэдфилд.
"Воздух слишком разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм (220 миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.)", — написал он на своей веб-странице, отвечая на вопрос подписчика.
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Давление в скафандре делается низким специально для того, чтобы космонавту было легче работать в нем.
Хэдфилд совершил три космических полета, в том числе два на американском "Шаттле" с посещением российской орбитальной станции "Мир" и МКС, а также на корабле "Союз" с длительным пребыванием на международной станции. Он выполнил два выхода в открытый космос.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКанадаВ мире
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