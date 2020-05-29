Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом

ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 28,7 тысячи, в больницах остаются более 14,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

В четверг сообщалось о 28 662 умерших от последствий коронавирусной инфекции.

"Скончались 28714 человек, из них 18387 – в больницах и 10327 человек – в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что с момента начала эпидемии были госпитализированы 101390 человек, из них 17904 находились в реанимации. После выздоровления из больниц были выписаны и вернулись домой 67,8 тысячи человек.

По данным на пятницу в больницах остаются 14695 человек. За последние сутки были госпитализированы 255 человек. В реанимации, куда за последние 24 часа поступили 29 пациентов, находится 1361 человек. Вместе с тем общее число больных в реанимации продолжает уменьшаться. Число пациентов в реанимации за сутки снизилось на 68.