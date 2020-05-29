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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:06
https://ria.ru/20200529/1572201578.html
Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом

20:53 29.05.2020 (обновлено: 21:06 29.05.2020)
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 28,7 тысячи, в больницах остаются более 14,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
В четверг сообщалось о 28 662 умерших от последствий коронавирусной инфекции.
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"Скончались 28714 человек, из них 18387 – в больницах и 10327 человек – в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что с момента начала эпидемии были госпитализированы 101390 человек, из них 17904 находились в реанимации. После выздоровления из больниц были выписаны и вернулись домой 67,8 тысячи человек.
По данным на пятницу в больницах остаются 14695 человек. За последние сутки были госпитализированы 255 человек. В реанимации, куда за последние 24 часа поступили 29 пациентов, находится 1361 человек. Вместе с тем общее число больных в реанимации продолжает уменьшаться. Число пациентов в реанимации за сутки снизилось на 68.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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