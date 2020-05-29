В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции, до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 14 июня включительно", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, до 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, заезды приостановлены до 30 июня, уточняется в сообщении. Также продолжает действовать масочный режим: маски необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди.

Разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно. Работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров, а предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.

Также, по данным пресс-службы, образовательные организации работают в дистанционном режиме, массовые мероприятия не проводятся, для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

По данным минздрава региона, на утро 29 мая в регионе подтверждены 2736 случаев заболевания COVID-19 (плюс 150 новых подтверждений ко вчерашнему дню).