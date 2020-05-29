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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T20:49
https://ria.ru/20200529/1572201509.html
В Самарской области продлили режим ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

В Самарской области продлили режим ограничений

20:48 29.05.2020 (обновлено: 20:49 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Самарской области из-за коронавируса, продлен до 7 июня включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Решением регионального оперативного штаба в Самарской области режим ограничений продлен еще на неделю - до 7 июня включительно. По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, в настоящий момент нет возможности для перехода к первому этапу снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.
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В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.
В Самарской области подтверждено 2485 случаев заболевания коронавирусом, 948 человек выздоровели, 20 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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