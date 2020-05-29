В Самарской области продлили режим ограничений

"Решением регионального оперативного штаба в Самарской области режим ограничений продлен еще на неделю - до 7 июня включительно. По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, в настоящий момент нет возможности для перехода к первому этапу снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.