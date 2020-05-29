Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы; в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Минобороны РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить подготовку и проведение военных парадов и салюта.