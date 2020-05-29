Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли

"Медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка в безвозмездное пользование. Участок может использоваться для строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Определен перечень муниципалитетов, в которых будет предоставляться земля. Условие - медработники должны проживать в том муниципальном образовании, в котором работают", - говорится в сообщении.