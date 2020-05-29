Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли

ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес в законодательное собрание региона законопроект о наделении ряда медработников правом на бесплатное получение участка земли под строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сообщила пресс-служба правительства области.
"Медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка в безвозмездное пользование. Участок может использоваться для строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Определен перечень муниципалитетов, в которых будет предоставляться земля. Условие - медработники должны проживать в том муниципальном образовании, в котором работают", - говорится в сообщении.
Уточняется, что другая часть законопроекта касается многодетных семей ЗАТО город Заречный, которым в случае принятия закона дадут право выбирать месторасположение земельного участка, который им безвозмездно будет предоставляться в собственность для строительства дома, между ЗАТО или Пензой. В регионе правом бесплатного получения участка наделены многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Как уточняется на сайте парламента области, внесенный губернатором законопроект включен в проект повестки дня сессии заксобрания, намеченной на 10 июня.