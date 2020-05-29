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Пензенская область
Пензенская область
2020-05-29T20:46
https://ria.ru/20200529/1572201423.html
Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189251_0:8:2741:1549_1036x0_80_0_0_3da84f01a4f39f5bebb4fb59e59e8700.jpg
РИА Новости

Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли

20:46 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес в законодательное собрание региона законопроект о наделении ряда медработников правом на бесплатное получение участка земли под строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сообщила пресс-служба правительства области.
"Медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка в безвозмездное пользование. Участок может использоваться для строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Определен перечень муниципалитетов, в которых будет предоставляться земля. Условие - медработники должны проживать в том муниципальном образовании, в котором работают", - говорится в сообщении.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Уточняется, что другая часть законопроекта касается многодетных семей ЗАТО город Заречный, которым в случае принятия закона дадут право выбирать месторасположение земельного участка, который им безвозмездно будет предоставляться в собственность для строительства дома, между ЗАТО или Пензой. В регионе правом бесплатного получения участка наделены многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Как уточняется на сайте парламента области, внесенный губернатором законопроект включен в проект повестки дня сессии заксобрания, намеченной на 10 июня.
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