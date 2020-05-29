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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572201313.html
В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19

20:44 29.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк упало до рекордно низких 67, за день до этого скончались 74 человека, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
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"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев также снижается. Всего 152 новых случая. Число смертей, слава богу, также продолжает снижаться, сейчас оно самое низкое за все время – 67 смертей за сутки", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 46 человек с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 21 - в домах престарелых.
Всего в штате от коронавируса скончались 24 619 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 101 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 399 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 867 727 человек. Выздоровели в мире свыше 2,4 миллиона, более 362 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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