В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк упало до рекордно низких 67, за день до этого скончались 74 человека, заявил губернатор Эндрю Куомо

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев также снижается. Всего 152 новых случая. Число смертей, слава богу, также продолжает снижаться, сейчас оно самое низкое за все время – 67 смертей за сутки", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 46 человек с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 21 - в домах престарелых.

Всего в штате от коронавируса скончались 24 619 человека.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 101 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 399 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 867 727 человек. Выздоровели в мире свыше 2,4 миллиона, более 362 тысяч человек умерли.