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2020-05-29T20:42
https://ria.ru/20200529/1572201219.html
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
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РИА Новости

МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

20:42 29.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва призывает тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США, говорится в сообщении российского МИД.
Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
"Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда", - заявили в МИД России.
В министерстве отметили, что произошедший инцидент – "далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны "стражей порядка" в США". "Подобные громкие преступления совершаются американскими полицейскими слишком часто", - отметили в ведомстве. Там напомнили об убийстве в 2016 году офицером полиции несовершеннолетнего, когда полицейские открыли огонь, несмотря на то, что подросток не предпринимал попыток нападения, а также - о расстреле в марте 2020 года в городе Луисвилл, штат Кентукки 26-летней сотрудницы скорой медицинской помощи Бреонны Тейлор.
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"В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и "средств самообороны" частными лицами и многие другие", - отметили в МИД.
"Печально, что на этом безрадостном фоне Вашингтон из года в год отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных договоров по правам человека, продолжает игнорировать рекомендации правозащитных организаций, сознательно ведет дело к свертыванию своего участия в профильных международных и универсальных структурах", - добавили в министерстве, напомнив о выходе США из Совета ООН по правам человека.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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МИД ожил! Ура!
29 мая, 21:04
Андрей Романов
1141001
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