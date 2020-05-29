МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

"Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда", - заявили в МИД России.

"В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и "средств самообороны" частными лицами и многие другие", - отметили в МИД.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.