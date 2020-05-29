Пензенский губернатор присоединился к акции памяти "Красная гвоздика"

"Я обязательно это сделаю. Спасибо за вашу работу. Очень важно, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью, помогаете людям, которые в этом нуждаются, что не забыли о ветеранах, проживающих в Каменском районе", - приводятся в сообщении слова Белозерцева, сказанные волонтерам.