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Пензенская область
Пензенская область
2020-05-29T20:41
https://ria.ru/20200529/1572201149.html
Пензенский губернатор присоединился к акции памяти "Красная гвоздика"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570992651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_84b3185d49ce35befbeaeee604aeea61.jpg
РИА Новости

Пензенский губернатор присоединился к акции памяти "Красная гвоздика"

20:41 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВозложение цветов и венков на мемориальном комплексе
Возложение цветов и венков на мемориальном комплексе
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Возложение цветов и венков на мемориальном комплексе . Архивное фото
ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Участники движения "Волонтеры Победы" в городе Каменка Пензенской области в пятницу вручили губернатору области Ивану Белозерцеву значок всероссийской патриотической акции памяти "Красная гвоздика", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Красная гвоздика" - это символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество. В День памяти и скорби 22 июня участники акции приколют значок "Красная гвоздика", выражая свою солидарность с защитниками Родины.
"Я обязательно это сделаю. Спасибо за вашу работу. Очень важно, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью, помогаете людям, которые в этом нуждаются, что не забыли о ветеранах, проживающих в Каменском районе", - приводятся в сообщении слова Белозерцева, сказанные волонтерам.
"Этот год - особенный, год 75-летия Великой Победы. Поддержка участников войны, трудового фронта не должна ограничиваться только 9 мая. Заботиться о них и оказывать им внимание нужно постоянно", - подчеркнул глава региона.
Благотворительный фонд "Память поколений" совместно с "Волонтерами Победы" ежегодно распространяют значки "Красная гвоздика" через сетевые магазины, а также в парках и скверах во всей России, в том числе в Пензенской области. Все вырученные от продажи и распространения значков средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.
Уточняется, что за пять лет благотворительный фонд помог более чем 12 тысячам участникам боевых действий, в Пензенской области - 158 ветеранам и областному госпиталю для ветеранов войн.
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