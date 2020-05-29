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2020-05-29T20:38
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Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
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РИА Новости

Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово

20:38 29.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области установила контроль за проверкой информации об осквернении Вечного огня в Одинцово, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
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"Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в городе Одинцово, что-то разогревают в ведре", - говорится в сообщении.
ГСУСК России по Московской области также начало проверку. Следствие пояснило, что мужчины "грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи".
Устанавливаются личности изображенных на фотографиях в интернете мужчин, а также причины и мотивы их действий.
"Прокуратура Московской области организовала проверку информации в сети Интернет об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. За ходом проверочных мероприятий поднадзорных правоохранительных органов установлен контроль", - сообщило надзорное ведомство.
Сотрудник полиции
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Московская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
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