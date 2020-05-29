Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Московской области установила контроль за проверкой информации об осквернении Вечного огня в Одинцово , сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.

"Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в городе Одинцово, что-то разогревают в ведре", - говорится в сообщении.

ГСУСК России по Московской области также начало проверку. Следствие пояснило, что мужчины "грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи".

Устанавливаются личности изображенных на фотографиях в интернете мужчин, а также причины и мотивы их действий.