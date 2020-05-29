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2020-05-29T20:36
https://ria.ru/20200529/1572200983.html
Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
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РИА Новости

Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр

20:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сборы денежных средств с бюджетников на строительство новой инфекционной больницы в Саратове недопустимы, руководители профильных ведомств правительства региона должны разобраться в каждом конкретном случае и навести порядок, заявил губернатор Валерий Радаев.
Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин отреагировал на обращения сотрудников бюджетных учреждений в Instagram о "добровольно-принудительных" благотворительных взносах на строительство новой инфекционной больницы в Саратове. По словам Володина, на этот проект перечисляет средства крупный бизнес, а собирать деньги с бюджетников несправедливо и непорядочно, "такие разнарядки могут давать только бессовестные люди, у которых нет головы на плечах".
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"От работников бюджетных учреждений поступают жалобы на "добровольно-принудительное" удержание части заработка на строительство инфекционного центра. Это недопустимо, просил бы руководителей профильных ведомств изучить ситуацию, каждый конкретный случай и навести порядок… Заставлять работников бюджетных организаций сдавать деньги - так не должно быть", - сказал Радаев в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
Он подчеркнул, что в регионе достаточно крупных компаний и организаций, к которым, прежде всего, обращаются областные власти.
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"Уже перечислили средства компании "ФосАгро", "Рубеж", "Лукойл", "Русагро", МРСК Волги. Помощь от предприятий идет не только в денежном выражении, но и стройматериалами. Поддержал нас и бюджет Москвы. Это очень весомый вклад. Я уже не говорю, что Вячеслав Володин взял на себя огромный массив задач по привлечению источников", - отметил глава региона.
Ранее власти области призвали бизнес и граждан принять участие в сборе средств в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра. Володин ранее заявил, что строительство инфекционной больницы в Саратове оценивается в 1,2 миллиарда рублей, еще около миллиарда рублей потребуется на оборудование. На ее строительство региону 462,2 миллиона рублей выделил бюджет Москвы. Власти региона планируют ввести объект в эксплуатацию в сентябре.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьСаратовОбщество
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