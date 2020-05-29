Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемый в России в шпионаже Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь после операции, заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Уилану провели операцию по удалению грыжи. Как уточнили в МИД РФ, арестованный поздно вечером 27 мая обратился к администрации следственного изолятора " Лефортово " с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания. Сразу после осмотра врачами медсанчасти его направили в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

"На следующий день рано утром Уилану провели несложную хирургическую операцию, от которой, как мы сообщали, он ранее отказывался. 29 мая был выписан и возвращен обратно в изолятор. Уилан получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь в том учреждении, где содержится", - говорится в сообщении.

Великобритании, Ирландии и В ведомстве добавили, что о проведенной операции информированы дипмиссии государств, гражданство которых имеет Уилан (он является гражданином США Канады – ред.). По данным МИД, у Уилана 29 мая уже состоялся телефонный разговор с посольством США.

"Хотели бы отметить, что на контрасте с некоторыми отбывающими наказание в американских тюрьмах нашими гражданами, которым подолгу приходится ожидать оказания медицинской помощи, Уилану она была оказана незамедлительно", - добавили в ведомстве.

Мосгорсуд огласит Уилану приговор 15 июня. Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании. За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.

Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.