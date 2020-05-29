Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T20:31
https://ria.ru/20200529/1572200815.html
Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
https://cdn23.img.ria.ru/images/156014/92/1560149279_0:272:3072:2000_1036x0_80_0_0_07bf798628bf3d91269aa3fa740934c8.jpg
РИА Новости

Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД

20:31 29.05.2020
185
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь после операции, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Уилану провели операцию по удалению грыжи. Как уточнили в МИД РФ, арестованный поздно вечером 27 мая обратился к администрации следственного изолятора "Лефортово" с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания. Сразу после осмотра врачами медсанчасти его направили в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.
"На следующий день рано утром Уилану провели несложную хирургическую операцию, от которой, как мы сообщали, он ранее отказывался. 29 мая был выписан и возвращен обратно в изолятор. Уилан получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь в том учреждении, где содержится", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что о проведенной операции информированы дипмиссии государств, гражданство которых имеет Уилан (он является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады – ред.). По данным МИД, у Уилана 29 мая уже состоялся телефонный разговор с посольством США.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
25 мая, 21:10
Защита Уилана примет решение о дальнейших действиях после приговора
"Хотели бы отметить, что на контрасте с некоторыми отбывающими наказание в американских тюрьмах нашими гражданами, которым подолгу приходится ожидать оказания медицинской помощи, Уилану она была оказана незамедлительно", - добавили в ведомстве.
Мосгорсуд огласит Уилану приговор 15 июня. Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании. За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что ради продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в суде
25 мая, 14:40
Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать
200026
Обсудить 0
Пол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАОбщество
Рекомендуем
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Международный детский центр Артек в Крыму
Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Акция протеста в Миннеаполисе
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене. 18 декабря 2018
Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
Вечный огонь в Парке Победы
Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Работы по уборке мусора и благоустройству территории в Москве
В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
Акция протеста в Миннеаполисе
Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Джо Байден в Киеве
Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:38В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Лента новостейМолния