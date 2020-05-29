Аксенов назвал дату начала работы "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о договоренности с руководством международного детского центра "Артек" и федеральными властями о начале первой смены в лагере с 1 июля.
"Уже сейчас существует договоренность с МДЦ "Артек" и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте.
При этом, отметил он, если удастся в ближайшее время выполнить все необходимые требования Роспотребнадзора, то начало мезона может произойти на две недели раньше.
"Лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой о запуске работы "Артека" с 15 июня. Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы", - добавил он.
Ранее Аксенов заявлял, что прорабатывался вопрос о запуске части оздоровительных лагерей международного детского центра "Артек" с начала лета – 1 июня, куда на первом этапе смогли бы поехать только крымские дети.