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2020-05-29T20:30
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Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
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РИА Новости

Аксенов назвал дату начала работы "Артека"

20:30 29.05.2020
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму
© РИА Новости / Олеся Печенкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о договоренности с руководством международного детского центра "Артек" и федеральными властями о начале первой смены в лагере с 1 июля.
"Уже сейчас существует договоренность с МДЦ "Артек" и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте.
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При этом, отметил он, если удастся в ближайшее время выполнить все необходимые требования Роспотребнадзора, то начало мезона может произойти на две недели раньше.
"Лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой о запуске работы "Артека" с 15 июня. Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы", - добавил он.
Ранее Аксенов заявлял, что прорабатывался вопрос о запуске части оздоровительных лагерей международного детского центра "Артек" с начала лета – 1 июня, куда на первом этапе смогли бы поехать только крымские дети.
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