Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена

БЕРЛИН, 29 мая – РИА Новости. Демократы США оказали давление на Украину и Германию с целью замять дело бывшего вице-президента США Джо Байдена, которое свидетельствует о беспрецедентном вмешательстве Вашингтона в работу украинского кабмина и о схемах финансирования избирательной компании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, фигурант "газового дела" Александр Онищенко, который с 2015 года был доверенным лицом экс-лидера Украины.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
В конце мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана.
Как заявил РИА Новости Онищенко, это он через украинского адвоката передал Деркачу записи Порошенко и Байдена. Он также передал часть записей администрации Трампа.
"Я думаю, что это было из демократического лагеря в Соединенных Штатах", - заявил Онищенко, отвечая на вопрос, кто мог помешать ему представить свои доказательства в США осенью 2019 года.
"Отношения между (американскими) демократами и Германией все еще очень сильны. Они не любят Трампа здесь. Его в основном изображают в СМИ как идиота. Демократы по-прежнему очень влиятельны в Германии, США и, конечно же, на Украине. Администрация Трампа не имела никакого влияния там до настоящего времени. Демократы все еще делают это через Фонд Сороса. Американское консульство на Украине напрямую связано с Соросом. Его влияние распространяется на украинское правительство", - добавил Онищенко, отвечая на вопрос о причинах своего ареста в ФРГ осенью прошлого года.
По словам экс-депутата, он также встречался с представителями ФБР в 2017 году, он "предложил им ту же сделку - записи против защиты". "Но они не хотели, потому что ФБР было тогда все еще ближе к демократам, чем к администрации Трампа. Карен Гринуэй из ФБР расследовала случаи коррупции между США и Украиной. Но она также была более связана с демократами. Итак, у нас была эта встреча, и я рассказал, что у меня есть. И они обещали помочь, но потом они ничего не сделали. Только когда администрация Трампа узнала об этом, они приняли меры. И теперь, когда меня арестовали (в Германии), прошли месяцы, и приближался день, когда я мог быть экстрадирован в Украину, я решил опубликовать большую часть записей и отправить их в США. А потом все пошло очень быстро, и меня освободили", - рассказал он.
"Возможно... в конце ноября, когда я был арестован, (кандидат Демпартии США в президенты США Джо - ред.) Байден все еще был в нижней части рейтинга и поэтому не был угрозой для Трампа. Затем в феврале Байден внезапно стал главным конкурентом Трампа. Это снова сделало мой материал интересным для команды Трампа... (Адвокат Трампа Рудольф - ред.) Джулиани и его люди снова связались с моими адвокатами. Они уже были на связи ранее, мы изначально все подготовили к пресс-конференции в ноябре. Между моими адвокатами и командой Джулиани были сотни электронных писем. Затем они хотели попасть в тюрьму сюда в феврале с делегацией из американского консульства и прессы. Но потом я попал в больницу. А позднее пришел коронавирус, и все было отменено", - пояснил Онищенко.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.