Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена

"Отношения между (американскими) демократами и Германией все еще очень сильны. Они не любят Трампа здесь. Его в основном изображают в СМИ как идиота. Демократы по-прежнему очень влиятельны в Германии, США и, конечно же, на Украине. Администрация Трампа не имела никакого влияния там до настоящего времени. Демократы все еще делают это через Фонд Сороса. Американское консульство на Украине напрямую связано с Соросом. Его влияние распространяется на украинское правительство", - добавил Онищенко, отвечая на вопрос о причинах своего ареста в ФРГ осенью прошлого года.

"Возможно... в конце ноября, когда я был арестован, (кандидат Демпартии США в президенты США Джо - ред.) Байден все еще был в нижней части рейтинга и поэтому не был угрозой для Трампа. Затем в феврале Байден внезапно стал главным конкурентом Трампа. Это снова сделало мой материал интересным для команды Трампа... (Адвокат Трампа Рудольф - ред.) Джулиани и его люди снова связались с моими адвокатами. Они уже были на связи ранее, мы изначально все подготовили к пресс-конференции в ноябре. Между моими адвокатами и командой Джулиани были сотни электронных писем. Затем они хотели попасть в тюрьму сюда в феврале с делегацией из американского консульства и прессы. Но потом я попал в больницу. А позднее пришел коронавирус, и все было отменено", - пояснил Онищенко.