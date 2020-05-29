Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Полиция Миннесоты за последние сутки произвела аресты за грабежи и поджоги, заявил в пятницу журналистам комиссар города по безопасности Джон Харрингтон.
"(Полиция города) Сент-Пол, патрульная служба и другие произвели аресты за грабежи, поджоги. По-моему, за поджоги тоже было, за грабежи - точно… Я не знаю, предъявлены ли уже обвинения, потому что большая часть (задержаний) была за последние 24 часа… Так что аресты были и аресты еще будут", - сказал он. Его общение с прессой транслировал телеканал Fox News.
Он уточнил, что задержаны подозреваемые в грабеже магазинов и аптек. "Мы считаем, что они искали опиоиды и другое в аптеках", - добавил комиссар.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.